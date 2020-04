Allfunds scinde son équipe commerciale en deux

(NEWSManagers.com) -

Allfunds scinde son service commercial en deux départements : Pension & Insurance et Wealth Management. Le département dédié aux retraites et à l' assurance sera dirigé par Licia Megliani, actuelle responsable Italie d' Allfunds, tandis que celui consacré à la gestion de fortune sera piloté par Laura Gonzàlez, actuelle responsable de l' Ibérie de l' Amérique latine. Les deux professionnelles sont rattachées à Gianluca Renzini, deputy general manager et responsable commercial d' Allfunds.

Suite à ces nominations, le poste de responsable de l' Italie a été confié à Stefano Catanzaro, ancien directeur général pour l' Italie de BNP Paribas Securities Services. Laura González continuera à occuper les fonctions de responsable de l' Ibérie et de l' Amérique latine jusqu' à ce qu' un remplaçant soit recruté.