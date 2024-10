Allfunds nomme un responsable mondial de la distribution des ETP

(AOF) - Allfunds a annoncé la nomination de Patrick Mattar en tant que responsable mondial de la distribution des Exchange-Traded Products (ETP). Allfunds a récemment confirmé son intention de lancer une plateforme ETP en 2025, une expansion qui complétera ses offres existantes en matière de fonds traditionnels et alternatifs et qui établira une plateforme complète reposant sur trois piliers, avec un spectre complet de produits négociés en bourse dans le cadre d'une solution intégrée.

Dans ses nouvelles fonctions, Patrick Mattar sera chargé de diriger le développement et le lancement de la plateforme ETP, de piloter la stratégie de ce segment et d'assurer une intégration harmonieuse avec l'ensemble des services existants d'Allfunds. Il se consacrera à valoriser l'innovation, à améliorer l'expérience client et à assurer le succès à long terme de la plateforme dans un contexte financier en pleine évolution.

Avant de rejoindre Allfunds, il était responsable mondial des ETF chez Aberdeen Standard Investments (aujourd'hui Abrdn) et, avant cela, directeur général chez iShares, BlackRock, où il a passé près d'une décennie à contribuer à la croissance de l'utilisation des ETF par le biais de nouveaux produits et de nouvelles utilisations par les investisseurs.