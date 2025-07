Allfunds nomme un nouveau patron pour les États-Unis

(AOF) - Allfunds a annoncé la nomination de Daniel Jesus Alonso en tant que nouveau responsable des États-Unis. Basé à Miami, Daniel Jesus Alonso sera rattaché à Gianluca Renzini, chief commercial officer, " et jouera un rôle clé dans la croissance d'Allfunds sur les marchés offshore tout en renforçant ses initiatives en matière de gestion de patrimoine et de développement de produits", précise la plateforme B2B WealthTech.

Daniel Jesus Alonso apporte près de vingt ans d'expérience dans le domaine de la gestion de fortune internationale et de la banque privée.

Il rejoint Allfunds après avoir travaillé pour Morgan Stanley Wealth Management, où il a joué un rôle essentiel dans l'expansion des activités internationales (US Offshore), plus récemment en tant que Head of International Wealth Management (IWM) Product Development. À ce titre, il a dirigé la stratégie, le développement et la distribution des produits d'investissement pour les clients internationaux.