Allfunds crée une société dédiée à la blockchain

(NEWSManagers.com) - La plate-forme de distribution de fonds Allfunds, avec laquelle BNP Paribas a noué un partenariat, a lancé une nouvelle société dédiée à la blockchain, Allfunds Blockchain. Cela sera suivi par l' annonce, dans les semaines à venir, d' accords stratégiques avec " plusieurs des principales maisons de fonds, distributeurs et acteurs du marché " .

La nouvelle entité vendra deux offres différentes et indépendantes. La première, Allfunds Proprietary Blockchain Platform, concerne la technologie ethereum à laquelle elle ajoute des capacités pour essayer de résoudre les principaux problèmes concernant la gouvernance des données dans les écosystèmes de chaînes de blocs " afin de créer des solutions d'entreprise sécurisées" . La seconde, Allfunds Business Smart Contracts, concerne la distribution des fonds

Allfunds Blockchain doit fonctionner comme une entité indépendante sous l'égide d'Allfunds et sera dirigée par Ruben Nieto. Ce dernier était auparavant responsable de l'innovation chez Allfunds et a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information chez Allfunds. Il sera directement rattaché au PDG d'Allfunds, Juan Alcaraz.

Cette annonce intervient alors qu' Allfunds doit prochainement boucler son accord avec BNP Paribas annoncé en octobre 2019. Le partenariat prévoit que BNP Paribas Securities Services utilise Allfunds comme canal privilégié pour l' accès au marché des fonds. De plus, BNP Paribas confiera à Allfunds la gestion des contrats de distribution des fonds tiers qu' elle distribue. Enfin, BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas AM prendront ensemble 22,5 % d' Allfunds.