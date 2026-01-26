Allemagne : un indice Ifo "à nouveau décevant" pour Commerzbank
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 13:32
Pour rappel, après deux baisses consécutives, cet indice s'est établi à 87,6 points en janvier, restant ainsi stable par rapport à décembre (son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025), alors que les économistes l'espéraient en hausse vers 88,3.
Plus précisément, le sous-indice portant sur la situation actuelle s'est très légèrement amélioré d'un mois sur l'autre, passant de 85,6 à 85,7, mais celui mesurant les attentes s'est au contraire tassé, passant de 89,7 en décembre à 89,5 en janvier.
"Le fait que cela ne se soit pas produit est une déception qui ne peut être attribuée aux récentes menaces de droits de douane de Trump contre l'UE", juge Commerzbank, notant que "contrairement au premier semestre de l'année dernière, l'indice ne progresse plus".
"De nombreuses entreprises sont clairement déçues par l'absence de réformes larges. Le plan budgétaire du gouvernement allemand n'est donc pas stimulant comme prévu. L'économie ne devrait se redresser qu'avec réticence cette année", poursuit la banque allemande.
A lire aussi
-
C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ... Lire la suite
-
Selon une commission d’enquête, la compagnie publique bangladaise (BPDB) a surpayé jusqu’à 50 % l’électricité achetée au groupe indien Adani. Ces accusations ont été lancées par une commission d'enquête gouvernementale qui s'est penchée sur les contrats d'énergie ... Lire la suite
-
De nombreux admirateurs ont fait leurs adieux dimanche aux deux pandas du zoo de Tokyo, qui s'apprêtent à retourner en Chine, privant l'archipel de la présence de ces animaux emblématiques pour la première fois en un demi-siècle.
-
Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer