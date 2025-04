Allemagne: timide hausse de l'indice Ifo en avril information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 86,7 en mars à 86,9 en avril, 'défiant ainsi les prévisions de baisse', selon Commerzbank, pour qui 'cela laisse espérer que l'économie allemande se redressera au moins un peu au cours de l'année'.



'Bien que les attentes des entreprises se soient quelque peu détériorées, probablement en raison de la hausse des droits de douane américains, cela a été plus que compensé par une meilleure évaluation de la situation actuelle', note la banque allemande.





