Allemagne : stabilité du taux de chômage en août et repli du nombre de chômeurs
information fournie par AOF 29/08/2025 à 10:02

(AOF) - Le nombre de chômeurs a reculé de 9 000 personnes en août en Allemagne, très loin de la hausse attendue de 10 000. Une hausse de 2 000 chômeurs avait été observée en juillet. Comme en juillet, et en ligne avec le consensus, le taux de chômage est stable 6,3% en août.

