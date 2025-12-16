 Aller au contenu principal
Allemagne : redressement inattendu de l'indice ZEW en décembre
information fournie par AOF 16/12/2025 à 11:05

(AOF) - En Allemagne, l’indice ZEW du sentiment économique s’est nettement redressé alors qu’un léger repli était redouté. En décembre, l’indicateur est ainsi passé de 38,5 à 45,8 points, contre des attentes à 38,4 points. Il s’agit de son plus haut niveau depuis juillet 2025.

