Allemagne : redressement inattendu de l'indice ZEW en décembre

(AOF) - En Allemagne, l’indice ZEW du sentiment économique s’est nettement redressé alors qu’un léger repli était redouté. En décembre, l’indicateur est ainsi passé de 38,5 à 45,8 points, contre des attentes à 38,4 points. Il s’agit de son plus haut niveau depuis juillet 2025.
A lire aussi
-
Sébastien Lecornu a entamé mardi à Matignon une réunion sur l'agriculture avec plusieurs ministres et préfets, alors qu'une partie des agriculteurs critiquent la gestion par le gouvernement d'une épizootie touchant les élevages, et que la profession s'oppose à ... Lire la suite
-
La fraude fiscale demeure un phénomène mal chiffré, peu connu, et les statistiques pénales montrent qu'elle n'est ni plus fréquemment, ni plus sévèrement sanctionnée qu'il y a 10 ans, selon un rapport de la Cour des comptes publié mardi. La Cour s'est penchée sur ... Lire la suite
-
Kering a annoncé mardi avoir finalisé un accord de co-investissement avec le géant de l'investissement privé Ardian, à effet immédiat, portant sur un immeuble appartenant au groupe de luxe français et situé à New York, aux États-Unis. Le propriétaire de Gucci recevra ... Lire la suite
-
La Bourse de Stuttgart, deuxième place financière allemande derrière Francfort, présente mardi un nouveau conseil consultatif de dimension internationale, renforçant ses ambitions d'expansion en tant que groupe européen. Quand la Bourse de Francfort accueille principalement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer