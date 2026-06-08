Allemagne : recul plus important qu'annoncé des commandes à l'industrie

Les commandes à l'industrie en Allemagne ?ont reculé plus que prévu en avril. Elles s'affichent en baisse de 3,8% contre -2,2% attendu après 4,5% (révisé de 5%) en mars.
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