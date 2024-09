Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: recul de l'indice Ifo en septembre information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé de 86,6 en août à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus (86,1) selon Capital Economics, mais proche de sa propre prévision (85,5).



Selon le bureau d'analyse londonien, cette baisse est principalement due à la composante des conditions actuelles (passée de 86,4 à 84,4), mais celle des anticipations a également baissé (de 86,8 à 86,3).



'La chute de l'indice apporte une nouvelle preuve que l'économie allemande est de nouveau en récession', prévient Capital Economics, ajoutant toutefois que ceci vient renforcer la probabilité d'une baisse des taux par la BCE en octobre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.