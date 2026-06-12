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Allemagne : ralentissement de l'inflation en mai
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 08:46

Au mois de mai, l'indice des prix à la consommation allemand a reculé de 0,2%, conformément aux attentes, après une hausse de 0,6% en avril. En rythme annuel, l'inflation a ralenti avec un taux de 2,6%, contre 2,9% un mois plus tôt.

En données harmonisées, le repli a été de 0,1% en mai, en ligne avec les prévisions, et loin de la hausse de 0,5% observée en avril, ce qui porte montré également un ralentissement en rythme annuel à 2,7%, alors qu'en avril la hausse avait été de 2,9%.

Pour Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique (Destatis) : "le taux d'inflation en mai 2026 était légèrement inférieur à celui des mois précédents. Les prix de l'énergie sont restés élevés à la suite de la guerre en Iran, bien que la réduction sur le carburant en vigueur depuis début mai ait probablement atténué l'inflation".

Inflation
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