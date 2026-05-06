 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne/PMI-Les services enregistrent en avril leur plus forte contraction depuis plus de trois ans
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 10:16

Le secteur des services en Allemagne a connu en avril sa plus forte contraction depuis plus de trois ans, la demande s'étant effondrée en raison de la montée des pressions inflationnistes et des incertitudes liées à la guerre en Iran, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice PMI définitif des services de S&P Global pour l'Allemagne est tombé à 46,9 en avril, contre 50,9 en mars, ce qui marque la première fois depuis août 2025 que cet indicateur passe sous la barre des 50 points, seuil séparant croissance et contraction.

Il s'agit également du rythme de baisse le plus rapide depuis novembre 2022.

Les entreprises invoquent les répercussions de la guerre et l'incertitude persistante pour expliquer la baisse des nouvelles commandes, qui ont reculé pour le deuxième mois consécutif, et ce à un rythme plus marqué que depuis janvier 2024.

Contrairement au secteur manufacturier, qui a été quelque peu protégé par les efforts de constitution de stocks, le secteur des services a ressenti les effets immédiats du conflit sur la demande, déclare Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI composite final, qui inclut les services ainsi que l'industrie manufacturière, est pour sa part tombé à 48,4 en avril, contre 51,9 le mois précédent, entrant ainsi en phase de contraction pour la première fois depuis près d'un an.

"Les chances d'une contraction de l'économie allemande au deuxième trimestre ont désormais augmenté", avertit Phil Smith, ajoutant que les entreprises de services sont de plus en plus inquiètes quant aux perspectives en raison de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat.

Les prestataires de services ont supprimé des emplois pour le quatrième mois consécutif, le rythme s'accélérant légèrement par rapport à mars, tandis que les carnets de commandes ont également diminué au rythme le plus rapide depuis huit mois, ce qui indique une sous-utilisation des capacités.

Les pressions sur les prix se sont également intensifiées, les entreprises répercutant la hausse des coûts sur leurs clients.

"Après s'être abstenues de hausses de prix plus importantes en mars, ce qui reflétait peut-être l'espoir initial que le conflit et les perturbations qui en découlaient seraient de courte durée, les entreprises de services ont commencé à se montrer plus agressives dans leur fixation des prix", souligne Phil Smith.

(Reportage Miranda Murray ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Moutons au Lac Hawea près de la ville de Wanaka en Nouvelle-Zélande le 21 septembre 2023 ( AFP / KAVINDA HERATH )
    Climat: en Nouvelle-Zélande, un combat judiciaire contre la "pensée magique"
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:51 

    La Nouvelle-Zélande, célèbre pour ses paysages verdoyants et sa biodiversité, voit son gouvernement attaqué en justice par des associations environnementales qui l'accusent de recourir à la "pensée magique" plutôt que d'adopter des mesures concrètes contre le changement ... Lire la suite

  • Elisabeth Borne à Paris, le 11 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Elisabeth Borne annonce se retirer de la direction de Renaissance, "en désaccord" avec la ligne du parti
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:48 

    L'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé mercredi se retirer de la direction du parti Renaissance dont elle restera néanmoins adhérente, se disant "en désaccord" avec la ligne portée par le secrétaire général Gabriel Attal. "Je suis en désaccord ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris veut voir la vie en rose
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:41 

    La Bourse de Paris, comme les autres marchés mondiaux, laisse libre cours mercredi à son goût pour le risque et le gain avec des espoirs de détente au Moyen-Orient. A 11h, l'indice CAC 40 progressait de 2,4%. Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme ... Lire la suite

  • 100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026
    100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026
    information fournie par Boursorama 06.05.2026 10:36 

    Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus.  Arnaud Gihan, responsable de la distribution France ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank