Allemagne/PMI-Les services enregistrent en avril leur plus forte contraction depuis plus de trois ans

Le secteur des services en Allemagne a connu en avril sa plus forte contraction depuis plus de trois ans, la demande s'étant effondrée en raison de la montée des pressions inflationnistes et des incertitudes liées à la guerre en Iran, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice PMI définitif des services de S&P Global pour l'Allemagne est tombé à 46,9 en avril, contre 50,9 en mars, ce qui marque la première fois depuis août 2025 que cet indicateur passe sous la barre des 50 points, seuil séparant croissance et contraction.

Il s'agit également du rythme de baisse le plus rapide depuis novembre 2022.

Les entreprises invoquent les répercussions de la guerre et l'incertitude persistante pour expliquer la baisse des nouvelles commandes, qui ont reculé pour le deuxième mois consécutif, et ce à un rythme plus marqué que depuis janvier 2024.

Contrairement au secteur manufacturier, qui a été quelque peu protégé par les efforts de constitution de stocks, le secteur des services a ressenti les effets immédiats du conflit sur la demande, déclare Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI composite final, qui inclut les services ainsi que l'industrie manufacturière, est pour sa part tombé à 48,4 en avril, contre 51,9 le mois précédent, entrant ainsi en phase de contraction pour la première fois depuis près d'un an.

"Les chances d'une contraction de l'économie allemande au deuxième trimestre ont désormais augmenté", avertit Phil Smith, ajoutant que les entreprises de services sont de plus en plus inquiètes quant aux perspectives en raison de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat.

Les prestataires de services ont supprimé des emplois pour le quatrième mois consécutif, le rythme s'accélérant légèrement par rapport à mars, tandis que les carnets de commandes ont également diminué au rythme le plus rapide depuis huit mois, ce qui indique une sous-utilisation des capacités.

Les pressions sur les prix se sont également intensifiées, les entreprises répercutant la hausse des coûts sur leurs clients.

"Après s'être abstenues de hausses de prix plus importantes en mars, ce qui reflétait peut-être l'espoir initial que le conflit et les perturbations qui en découlaient seraient de courte durée, les entreprises de services ont commencé à se montrer plus agressives dans leur fixation des prix", souligne Phil Smith.

(Reportage Miranda Murray ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)