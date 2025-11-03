Allemagne/PMI-Le secteur manufacturier reste morose en octobre

Le secteur manufacturier allemand a montré peu de signes de reprise en octobre, la croissance de la production s'étant à nouveau ralentie, selon une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) final HCOB pour l'industrie manufacturière allemande, compilé par S&P Global, a progressé à 49,6, en ligne avec la première estimation et contre 49,5 en septembre, restant toutefois en dessous du seuil de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction.

Si la production a augmenté, le rythme de l'expansion s'est ralenti par rapport au pic de 42 mois atteint en septembre, principalement en raison du segment des biens d'investissement.

Les nouvelles commandes ont connu une légère hausse, renouant avec une croissance marginale après une baisse en septembre, malgré la faiblesse persistante des ventes à l'exportation, en particulier vers l'Asie et les États-Unis.

"Le secteur manufacturier allemand a continué à faire du surplace en octobre", a déclaré Nils Müller, économiste à la Hamburg Commercial Bank AG.

"Le manque de demande et l'incertitude persistante ont pesé sur l'ensemble du secteur", souligne-t-il.

L'enquête montre également une légère augmentation des prix à la production pour la première fois en six mois, tirée par le segment des biens de consommation, tandis que les prix des intrants ont continué à baisser, bien qu'à leur rythme le plus lent en sept mois.

L'emploi dans le secteur continue de baisser, les entreprises poursuivant leur gel des embauches dans un contexte de faible pression sur les capacités.

Les prévisions des entreprises concernant la production future sont tombées à leur niveau le plus bas depuis décembre 2024, les inquiétudes concernant la baisse des carnets de commandes et les coûts élevés pesant sur le sentiment.

(Reuters ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)