Allemagne/PMI-La croissance des services à son plus haut niveau depuis quatre mois en février

La croissance de l'activité du secteur des services en Allemagne s'est accélérée en février, stimulée par une demande accrue et une augmentation des nouvelles affaires, selon les données définitives de l'enquête mensuelle menée par S&P Global auprès des directeurs des achats.

L'indice PMI définitif HCOB des services est passé de 52,4 en janvier à 53,5 en février, dépassant ainsi le seuil de 50,0 qui indique une expansion de l'activité.

Il s'agit du niveau le plus élevé depuis octobre dernier, ce qui suggère un taux de croissance plus rapide que la moyenne à long terme.

Cette amélioration est largement attribuée à la hausse de la demande, les nouvelles affaires ayant augmenté pour le cinquième mois consécutif, tandis que les nouvelles exportations ont par ailleurs enregistré leur plus forte croissance depuis mai 2023.

Malgré cette dynamique positive, le secteur des services est confronté à des difficultés en matière d'emploi, qui a reculé pour le deuxième mois consécutif. Le taux de perte d'emplois a été le plus rapide depuis juin 2020, en pleine pandémie de COVID-19, les entreprises invoquant des licenciements et le non-remplacement des départs en raison de la hausse des coûts de personnel.

Les pressions sur les coûts sont restées élevées, même si le taux d'inflation des prix des intrants a légèrement baissé par rapport au pic atteint en janvier.

Les entreprises ont continué à répercuter une partie de ces coûts sur leurs clients, mais à un rythme plus lent.

"La croissance du secteur des services a été assez robuste en février. Cependant, les entreprises tentent de faire face à l'amélioration de la situation économique avec moins d'employés. Elles ont peut-être besoin d'un peu plus de certitude avant de recommencer à embaucher", signale Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

L'indice PMI composite, qui inclut à la fois l'industrie manufacturière et les services, est passé de 52,1 en janvier à 53,2, indiquant une croissance plus forte dans l'ensemble du secteur privé.

(Reuters, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)