Allemagne/PMI-L'industrie manufacturière recule en septembre

L'activité du secteur manufacturier allemand a légèrement reculé en septembre, principalement en raison d'une nouvelle baisse des nouvelles commandes, même si la croissance de la production a atteint son plus haut niveau depuis 3 ans et demi, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) final HCOB pour l'industrie manufacturière allemande, compilé par S&P Global, a reculé à 49,5 en septembre par rapport à 49,8 en août, le plus haut niveau en 38 mois, contre une première estimation à 48,5.

Il est à peine en dessous de la barre des 50,0 qui sépare croissance de la contraction.

Les nouvelles commandes ont diminué pour la première fois en quatre mois, l'incertitude accrue, la forte concurrence internationale et l'impact des droits de douane américains étant cités comme les raisons de ce déclin.

"Cette évolution devrait signifier que la production, qui a augmenté de manière assez solide à la fin de l'été, n'augmentera que marginalement dans les mois à venir, voire pas du tout", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Malgré la baisse générale, la production a augmenté pour le septième mois consécutif et à son rythme le plus rapide depuis mars 2022, soutenue par une forte performance dans le segment des biens d'investissement.

L'emploi a toutefois continué de diminuer, les suppressions de postes s'accélérant au rythme le plus rapide depuis juin, et les stocks de matériaux achetés ont été réduits, bien qu'à un rythme légèrement inférieur à celui des mois précédents, note Cyrus de la Rubia.

"Il est évident que les annonces du gouvernement allemand concernant la forte croissance des investissements et des achats de matériel de défense dans le nouveau budget pour 2026 ne reçoivent qu'une crédibilité limitée", a-t-il ajouté.

Le ministre allemand des Finances a présenté la semaine dernière au parlement le projet de budget pour 2026, avec le deuxième niveau d'emprunt le plus élevé de l'histoire visant à relancer la croissance dans la première économie de la zone euro

(Reportage Miranda Murray ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)