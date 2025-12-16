Allemagne/PMI-L'activité ralentit encore en décembre

(Retire mot en trop dans le titre)

La croissance de l'activité économique dans le secteur privé allemand a ralenti en décembre pour le deuxième mois consécutif, avec notamment une dégradation de la production manufacturière, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/HCOB publiée mardi.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, s'est établi à 51,5 en décembre, son niveau le plus bas en quatre mois, après 52,4 en novembre.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le mois de décembre marque le septième mois consécutif où l'indice composite est inférieur à ce seuil.

La croissance dans le seul secteur des services a cependant ralenti à son rythme le plus faible depuis septembre avec un indice à 52,6 contre 53,1 en novembre.

Les prestataires de services ont enregistré la plus faible hausse en termes de nouvelles commandes au cours des trois derniers mois, tandis que les commandes manufacturières ont reculé au rythme le plus rapide depuis janvier, sous l'effet d'un repli des ventes destinées à l'exportation.

L'indice PMI manufacturier, quant à lui, s'est enfoncé en territoire de contraction, tombant à 47,7 en décembre contre 48,2 le mois précédent.

"Quel désastre !, pourrait-on s'exclamer face à la nouvelle dégradation du secteur manufacturier", a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

La confiance des entreprises allemandes a chuté à son plus bas niveau en huit mois, sous l'effet des inquiétudes économiques et des incertitudes géopolitiques.

Toutefois, le moral des industriels s'est amélioré pour atteindre son plus haut niveau en six mois, reflétant peut-être le fait que le gouvernement a lancé un certain nombre de projets de transport, décidé de réformes pour réduire la bureaucratie et souhaite développer les capacités dans la défense, a indiqué Cyrus de la Rubia.

"Il faudra que ces mesures se traduisent par une augmentation des commandes pour que le secteur recouvre son dynamise", a-t-il ajouté.

L'emploi dans le secteur privé a continué de diminuer, mais à un rythme plus lent qu'en novembre, la création de postes dans les services ayant repris et les effectifs des usines ayant diminué plus lentement.

