Allemagne/PMI: L'activité économique accélère en septembre

L'activité économique en Allemagne a accéléré en septembre, atteignant son rythme le plus rapide en 16 mois, principalement grâce à un rebond du secteur des services, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/HCOB publiée mardi.

L'indice composite préliminaire est passé de 50,5 en août à 52,4 en septembre, dépassant les attentes des analystes qui prévoyaient un chiffre de 50,6.

Septembre marque le quatrième mois consécutif où l'indice composite, qui suit les secteurs des services et de l'industrie, est supérieur à la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité.

L'accélération de l'activité en septembre est principalement liée à une reprise notable du secteur des services, qui est passé de 49,3 en août à 52,5, son plus haut niveau en huit mois.

Le secteur manufacturier, quant à lui, a montré des signes de tension, son indice passant de 49,8 à 48,5, son plus bas niveau en quatre mois.

L'enquête de S&P Global montre également que les flux de nouveaux emplois sont en baisse dans les deux secteurs, signe d'une demande fragile.

"Des difficultés semblent se profiler dans le secteur manufacturier", prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste en chez Hamburg Commercial Bank.

"Si la demande, tant au niveau intérieur qu'à l'international, continue de baisser, les entreprises ne tarderont pas à freiner elles aussi leur production", a-t-il ajouté.

Les pressions inflationnistes se sont accrues, les coûts des intrants et les coûts de production augmentant à leur rythme le plus rapide depuis plusieurs mois, en particulier dans le secteur des services.

Malgré l'accélération globale de l'activité, Cyrus de la Rubia met en garde contre toute complaisance, notant que "les commandes sont sous pression, en particulier dans le secteur manufacturier mais aussi dans les services, ce qui indique qu'un autre ralentissement pourrait se profiler à l'horizon".

Les perspectives des entreprises pour l'année à venir se sont atténuées, a-t-il également noté, reflet des inquiétudes sur une économie morose et des coûts d'exploitation élevés.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)