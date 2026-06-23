Allemagne/PMI-L'activité du secteur privé tombe en juin à un creux de 18 mois

L'activité du secteur privé allemand s'est contractée en juin à son rythme le plus rapide en 18 mois, avec notamment un repli marqué dans les services, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/HCOB publiée mardi.

L'indice PMI composite flash, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, est tombé à 48,0 en juin contre 48,8 en mai. Ce chiffre se situe en dessous des attentes des analystes interrogés par Reuters qui prévoyaient 49,6.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"La mauvaise nouvelle, c'est que l'activité économique a reculé pour le troisième mois consécutif et au rythme le plus rapide de cette période, ce qui augmente encore la probabilité que l'économie soit retombée en récession au deuxième trimestre", commente Phil Smith, directeur associé des études économiques chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice préliminaire du seul secteur des services est ressorti à 46,8, son plus bas niveau depuis novembre 2022, contre 48,1 en mai.

"Le secteur des services continue de peser lourdement sur l'économie, avec une accélération du déclin de l'activité commerciale et des nouvelles commandes en juin", note Phil Smith.

L'indice PMI manufacturier flash, quant à lui, a légèrement décéléré, passant de 50,1 à 50,0.

Les nouvelles commandes ont diminué pour le quatrième mois consécutif et au rythme le plus rapide depuis décembre 2024.

"La bonne nouvelle, c'est que les pressions inflationnistes ont commencé à s'atténuer", s'est réjoui Phil Smith. L'inflation des coûts des intrants a ralenti à son plus bas niveau en quatre mois, tandis que l'inflation des prix à la production des entreprises a atteint son rythme le plus faible en trois mois.

Les perspectives des entreprises pour les 12 prochains mois se sont légèrement affaiblies dans l'ensemble et sont restées inférieures à la tendance à long terme, montre par ailleurs l'enquête.

(Rédigé par Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)