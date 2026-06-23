L'armée française commande 5.000 microdrones à la startup Harmattan AI

"Les Russes produisent 7 millions de drones par an, les Ukrainiens 10 millions par an", a noté le chef d'État-major français.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le ministère français des Armées a commandé 5.000 microdrones Delco d'observation à la start-up française Harmattan AI, selon un communiqué publié mardi 23 juin. Objectif : acculturer l'armée de Terre à l'usage massif des drones.

Les 5.000 drones de cette commande notifiée à la jeune pousse française fondée en 2024 doivent être livrés "au plus tard début 2027 à l'armée de Terre" , précise le ministère. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. L'armée française a déjà reçu en début d'année, dans le cadre d'une commande distincte, 1.000 de ces drones quadricoptères, qui ont été utilisés lors de l'exercice militaire majeur Orion 2026.

"D'un poids de 1,8 kg, ce drone du combattant a une portée supérieure à deux kilomètres et dispose d'une autonomie en vol de 40 minutes. Doté de systèmes optroniques d'observation, ce drone permet de surveiller et de reconnaître rapidement de grandes surfaces et des zones difficiles d'accès , de jour comme de nuit", détaille le ministère.

Harmattan AI a levé en janvier 200 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Dassault Aviation, valorisant l'entreprise à 1,4 milliard d'euros.

"Les Russes produisent 7 millions de drones par an, les Ukrainiens 10 millions par an et leur objectif, c'est de produire 20 millions de drones à la fin de l'année 2026", a noté lundi le chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon, lors d'une conférence.

"Être capable de suivre l'innovation"

Mais pour le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Pierre Schill, "notre enjeu, c'est d' être capable de suivre l'innovation à son meilleur état de l'art , mais pas forcément d'acquérir les centaines de milliers d'exemplaires ou des milliers d'exemplaires sur ces moyens, parce que nous ne sommes pas en guerre".

"Mettre dans nos hangars ces drones, ce serait en fait se condamner à ce qu'ils soient obsolètes", a-t-il estimé la semaine passée en marge du salon de défense Eurosatory.

L'enjeu pour l'armée française est de s'assurer de disposer d'un grand nombre de drones rapidement en cas de conflit. Pour cela, les partenariats se multiplient entre spécialistes des drones et le monde de l'automobile , expert des productions à grande échelle.

Lors du salon Eurosatory, Thales a ainsi conclu un accord avec Renault pour pouvoir produire dès 2027 1.000 exemplaires par mois de son drone explosif Toutatis, quand Delair a signé un partenariat stratégique avec l'équipementier automobile Schaeffler afin de produire 100 drones par jour.

Auparavant, Turgis Gaillard s'était déjà allié avec Renault dans un projet baptisé Chorus pour produire un drone de frappe à longue portée, qui sera fabriqué dans l'usine Renault du Mans (ouest).