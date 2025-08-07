Allemagne: net recul de la production industrielle en juin information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - Après un tassement de 0,1% en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2%), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9% en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis.



En excluant l'énergie et la construction, la production manufacturière proprement-dite s'est même contractée de 2,8%, avec des baisses à la fois pour les biens intermédiaires (-0,6%), d'investissement (-3,2%) et surtout de consommation (-5,6%).



Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne a diminué à 14,9 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,5 milliards le mois précédent, ses importations (+7,9%) ayant augmenté bien plus vite que ses exportations (+2,4%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.