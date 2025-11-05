Allemagne-Multiples arrestations dans une enquête pour fraude impliquant des sociétés de paiement

par Tom Sims

Dix-huit personnes ont été arrêtées à la suite d'une enquête internationale coordonnée par l'Allemagne sur des réseaux de fraude et de blanchiment d'argent en ligne qui utilisaient des prestataires de services de paiement, ont annoncé mercredi les autorités allemandes.

Au total, 44 suspects, dont six anciens employés de grands prestataires de services de paiement allemands, sont soupçonnés d'avoir pris part à ce système, qui a consisté à voler les données des cartes de crédit de quelque 4,3 millions de personnes dans 193 pays, ont indiqué la police et les procureurs allemands.

Les suspects ont en partie utilisé la technique du "phishing" pour voler les données des individus, puis ont créé des abonnements pour des factures récurrentes sur de faux services pornographiques et de rencontres, le tout avec l'aide des sociétés de paiement, ce qui a permis d'accumuler plus de 300 millions d'euros de dommages, ont déclaré les responsables lors d'une conférence de presse dans la ville de Wiesbaden, en Allemagne.

Cette affaire porte un nouveau coup à la réputation du secteur financier de la première économie européenne, cinq ans après l'effondrement de la société de paiement allemande Wirecard à la suite d'un scandale de fraude.

"Les accusés ont collaboré avec quatre grands fournisseurs de services allemands, compromettant ainsi une partie du secteur financier allemand. Cela souligne l'importance particulière de cette procédure", a déclaré le procureur chargé de l'affaire, Harald Kruse.

Les autorités ont refusé de nommer les sociétés de paiement qui employaient ces personnes, mais une personne ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré qu'il s'agissait d'Unzer et de Nexi.

Unzer a déclaré dans un communiqué avoir mis fin à ses relations avec les entreprises en question en 2021. "Les enquêtes ne sont pas dirigées contre des personnes actuellement employées par la société", a déclaré Unzer.

Nexi a également déclaré qu'elle avait "proactivement mis fin à toutes les relations d'affaires pertinentes" en 2021.

La procureure Susanne Schüler a accusé les anciens employés d'avoir commis des irrégularités lors de la décision initiale de faire des affaires avec des entreprises douteuses et d'avoir manqué à leur devoir de surveillance des transactions.

La nature tentaculaire de l'affaire met en évidence l'intersection floue entre les mondes de la cybercriminalité et de la criminalité en col blanc, ont déclaré les responsables.

"Ce qui ressemblait au départ à de petits débits s'est avéré être un modèle commercial mondial avec des structures professionnelles", a déclaré Daniel Thelesklaf, chef de la cellule de renseignement financier allemande, lors de la même conférence de presse.

"Nous pouvons voir à quoi ressemblera la criminalité financière en 2025. Elle est internationale, numérique et collaborative."

Les fonctionnaires n'ont donné aucun détail sur les personnes arrêtées.

Les responsables avaient gardé leur enquête secrète jusqu'à mardi soir, lorsqu'ils ont révélé une perquisition coordonnée dans des bâtiments en Allemagne, en Italie, au Canada, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Singapour, en Espagne, aux États-Unis et à Chypre.

