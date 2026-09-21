Allemagne-Manifestation des salariés de l'automobile sur fond de crise du secteur

Les salariés de l'automobile en Allemagne manifestent ce lundi après l'avertissement sur résultats lancé vendredi par Volkswagen

VOWG_p.DE VOWG.DE , premier fabricant européen de véhicules, qui met en lumière les défis sans précédent auxquels le secteur est confronté, sur fond de hausse des coûts et de concurrence féroce des constructeurs asiatiques.

Outre des employés de Volkswagen, des salariés travaillant pour BMW BMWG.DE ou encore pour l'équipementier automobile Bosch participent également aux manifestations.

Elles interviennent à un moment où l'automobile, secteur industriel le plus important d'Allemagne, fait face à d'importantes suppressions d'emplois, à la menace d'une délocalisation de la production, voire à des fermetures d'usines.

Les deux scrutins locaux de dimanche, à Berlin et dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, où le parti du chancelier Friedrich Merz a été balayé, témoignent également du mécontentement grandissant en Allemagne.

"En raison de leur inaction et de leurs erreurs de jugement désastreuses, la plupart des dirigeants n'ont pas su suivre le rythme des évolutions en matière de mobilité électrique, de numérisation et de technologie des batteries, ce qui a entraîné un retard de l'industrie automobile allemande et de ses équipementiers", a dénoncé Horst Ott, directeur régional du syndicat IG Metall en Bavière.

Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à une concurrence accrue de la part des groupes asiatiques, tant à l'étranger qu'au niveau national. Cela constitue un défi majeur pour Volkswagen, déjà en proie à des surcapacités sur le Vieux continent, sans compter l'impact les droits de douane américains et l'effondrement de ses bénéfices en Chine.

Le premier constructeur automobile européen a revu vendredi nettement à la baisse ses perspectives annuelles en prenant en compte des charges exceptionnelles de 10 milliards d'euros liées à sa participation dans Porsche P911_p.DE , ainsi qu'à des provisions pour suppressions de postes et à la faiblesse du marché chinois.

Une partie du problème est lié à l'accélération de la demande de véhicules électriques moins rentables, ce qui souligne la dépendance persistante du secteur vis-à-vis des moteurs à combustion qui, depuis des décennies, tirent la première économie d'Europe.

À 08h50 GMT, l'action Volkswagen VOWG.DE , qui a chuté vendredi de plus de 8%, était pratiquement stable lundi, à 76,25 euros, après avoir légèrement reculé dans les premiers échanges, à 74,95 euros. Au même moment, le titre Porsche abandonnait 3,03% à 27,56 euros, prolongeant la baisse de 2,9% de vendredi. En comparaison, l'indice de référence de la Bourse de Francfort, le Dax, avançait de 0,97% et le compartiment de l'automobile sur le Stoxx 600 .SXAP de 0,62%.

(Reportage Christoph Steitz et Rachel More; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)