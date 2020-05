Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Lufthansa va reprendre ses vols vers 20 destinations mi-juin Reuters • 24/05/2020 à 21:14









FRANCFORT/BERLIN, 24 mai (Reuters) - La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE , qui négocie avec le gouvernement un plan de sauvetage de neuf milliards d'euros, reprendra ses vols vers 20 destinations à partir de la mi-juin, a fait savoir dimanche une porte-parole. Parmi les destinations déservies au départ de Francfort figurent Majorque, la Crète, Rhodes, Faro, Venise, Ibiza et Malaga. D'autres destinations seront dévoilées à la fin de la semaine prochaine, a ajouté la porte-parole. La compagnie aérienne touchée de plein fouet par les conséquences de l'épidémie de coronavirus a fait savoir jeudi qu'elle était en pourparlers avancés avec le gouvernement allemand au sujet de la cession d'une participation de 20% en échange de l'injection de liquidités. Bild am Sonntag écrit dimanche, sans citer de sources, que le prêt devra être remboursé fin 2023. Le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, a déclaré pour sa part que Lufthansa devrait rembourser dès que la compagnie renouerait avec les bénéfices. "Cela peut prendre quelques années. Personne ne sait à l'avance", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique ZDF. (Christoph Steitz et Ralf Bode, version française Elizabeth Pineau)

