Allemagne: lourde rechute des commandes à l'industrie information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont lourdement chuté au mois de janvier du fait de la faiblesse de la demande domestique, selon des statistiques publiées vendredi.



Les commandes industrielles de la première économie européenne ont diminué de 7% d'un mois sur l'autre, après avoir grimpé de 5,9% au mois de décembre, a annoncé ce matin l'office fédéral de la statistique.



Dans la mesure où l'envolée de la fin 2024 provenait du secteur volatil des transports, une correction était attendue, mais les analystes anticipaient un repli plus limité de l'ordre de 2,5%.



Les commandes en Allemagne ont décroché de 13,2% et celles en provenance de l'étranger se sont contractées de 2,3%, dont une baisse de 2,5% de la demande émanant des autres pays de la zone euro.



Par secteur, lette tendance est due tout à la fois à la faiblesse de la demande de biens d'équipement et de machines-outil (-10,7%), des matériels de transport (-17,6%) et de l'informatique/électronique (-12,9%).



Ces données confirment les difficultés rencontrées par la première économie d'Europe, avec une reprise de la demande 'encore très éloignée dans le temps' selon les équipes de Commerzbank.





