Allemagne : les prix à la production supérieurs aux attentes

Au mois de juillet, l'indice des prix à la production a bondi de 1,1% en Allemagne, loin des attentes qui étaient de 0,5%, après une baisse de 0,3% en juin.

En rythme annuel, cet indicateur affiche une hausse de 3%, contre des estimations à 2,7% et un précédent à 1,8%.

Selon Destatis, l'office allemand de la statistique, en rythme annuel cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des biens intermédiaires ( 5,4%) et par les prix de l'énergie ( 3,8%).