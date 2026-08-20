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Allemagne : les prix à la production supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 08:44
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Au mois de juillet, l'indice des prix à la production a bondi de 1,1% en Allemagne, loin des attentes qui étaient de 0,5%, après une baisse de 0,3% en juin.

En rythme annuel, cet indicateur affiche une hausse de 3%, contre des estimations à 2,7% et un précédent à 1,8%.

Selon Destatis, l'office allemand de la statistique, en rythme annuel cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des biens intermédiaires ( 5,4%) et par les prix de l'énergie ( 3,8%).

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