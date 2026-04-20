Allemagne-Les prix à la production progressent de 2,5% sur un mois en mars

Les prix à la production en Allemagne ont progressé beaucoup plus que prévu sur un mois en mars, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral des statistiques.

Ils ont avancé de 2,5% le mois dernier par rapport à février, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 1,3%.

Les prix à la production avaient reculé de 0,5% sur un mois en février.

Sur un an, ils ont diminué de 0,2%, contre une baisse de 0,5% attendue par les analystes et un recul de 3,3% un mois plus tôt.

(Simon Ferdinand Eibach, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)