Allemagne: les prix à la production poursuivent leur repli en juillet
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 09:30
Les prix producteurs ont diminué de 0,1% sur un mois et ont reculé de 1,5% par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres de Destatis.
Au mois de juin, ces prix s'étaient déjà replié de 1,3% sur un an.
L'institut allemand de la statistique souligne que la baisse des prix de l'énergie est restée la principale cause du recul des prix à la production sur un an, avec un repli de 6,8% d'une année sur l'autre.
La baisse la plus marquante vient du gaz naturel, dont les prix ont reculé de 8,6% sur un an, suivi des prix de l'électricité qui ont coûté 7,8% moins cher qu'en juillet 2024.
En excluant l'impact de l'évolution des prix de l'énergie, les prix à la production ont augmenté de 1% sur un an, précise Destatis.
