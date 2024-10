Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: les perspectives s'améliorent selon l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le moral des investisseurs allemands s'est encore détérioré en octobre, selon l'institut de recherche économique ZEW, mais leurs perspectives ont tendance à s'améliorer, ce qui constitue une petite lueur d'espoir pour la première économie d'Europe aujourd'hui en difficulté.



L'indice ZEW mesurant le sentiment des analystes et des intervenants de marché est passé de 3,6 à 13,1, soit une amélioration de 9,5 points d'un mois sur l'autre.



Selon le président du ZEW, Achim Wambach, cette remontée de l'indice est due à la stabilisation de l'inflation, à la perspective de nouvelles baisses de taux de la part de la BCE et au récent plan de relance adopté en Chine.



Les analystes de BofA s'attendaient toutefois à un redressement plus vif de l'indice en octobre, autour de 25.



L'indice mesurant la perception de la situation actuelle en Allemagne a toutefois continué de s'enfoncer dans la zone rouge, signant un repli de 2,4 points à -86,9.



D'après le ZEW, ce sont près de neuf professionnels interrogés sur dix qui ont dressé un tableau négatif de la situation économique actuelle dans le cadre de son étude.





