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Allemagne-Les commandes à l'industrie augmentent plus que pévu en juillet
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 08:06
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Les commandes industrielles en Allemagne ​ont progressé plus que prévu en juillet, a déclaré vendredi l'Office fédéral de la statistique.

Les commandes ont augmenté de 2,5% en juillet par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après 3,7% (révisé de +3,1%) en juin.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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