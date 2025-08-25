Allemagne: légère amélioration de l'indice Ifo en août information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 10:50









(Zonebourse.com) - Le climat des affaires en Allemagne s'est légèrement amélioré, au vu de l'indice Ifo qui s'est établi à 89 points pour le mois en cours contre 88,6 points le mois précédent, une augmentation due à l'amélioration des attentes des entreprises.



Le sous-indice des attentes s'est en effet redressé de 90,8 en juillet à 91,6 en août, alors que celui de la situation actuelle s'est tassé de 86,5 à 86,4 d'un mois sur l'autre, montrant que 'la reprise de l'économie allemande reste faible'.



Dans le secteur manufacturier, l'indice a légèrement baissé : les entreprises étaient un peu moins satisfaites de l'activité actuelle et leurs prévisions ont été légèrement revues à la baisse, n'ayant toujours pas d'indications de croissance des prises de commandes.





