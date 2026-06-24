Allemagne-Le trafic ferroviaire reprend après une panne

Le trafic ferroviaire a repris en Allemagne tôt mercredi après qu'une panne nationale du système de radiocommunication ferroviaire numérique a été résolue, a fait savoir la Deutsche Bahn.

"Nos experts en informatique ont travaillé sans relâche pour résoudre ce problème et ils y sont parvenus", a dit un porte-parole de la compagnie ferroviaire allemande, précisant que le trafic reprenait graduellement.

La Deutsche Bahn avait interrompu le trafic au niveau national plus tôt, invoquant une panne affectant le GSM-R (Global System for mobile communication-Railway), système utilisé pour permettre les communications entre les conducteurs de trains et les centres de contrôle du trafic.

Le trafic pourrait toutefois encore être limité, a fait savoir la Deutsche Bahn.

L'entreprise n'a pas indiqué quelle était la cause de l'incident.

(Christoph Steitz, Christine Uyanik et Christian Kraemer; version française Camille Raynaud)