Allemagne: le taux de chômage en nette hausse en janvier information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le nombre de chômeurs a nettement augmenté en Allemagne au mois de janvier, entraînant une forte hausse du taux de chômage, montrent des données publiées vendredi par l'Office fédéral du travail.



Le nombre de demandeurs d'emplois, corrigé des variations saisonnières (CVS), a ainsi progressé de 11.000 par rapport à décembre pour atteindre 2.993.000 sur le mois qui s'achève.



Le taux de chômage s'est accru quant à lui de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 6,4%.



Andrea Nahles, la présidente de l'agence pour l'emploi, rappelle que le chômage a tendance à augmenter de manière significative pendant la période hivernale, mais note aussi que la faiblesse de l'économie commence à laisser des traces 'toujours plus profondes' sur le marché du travail.



D'après Destatis, l'économie allemande s'est contractée de 0,2% en 2024, marquant une seconde année consécutive de repli de l'activité, et les analystes prévoient tout au mieux une reprise atone du PIB de l'ordre de 0,5% cette année.





