Allemagne : le taux de chômage à 6,4% en avril

(Zonebourse.com) - En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,4% en avril, contre 6,3% attendu après 6,4% (révisé de 6,3%) en mars.
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