Allemagne : le secteur privé renoue avec la croissance en juin

(AOF) - Le secteur privé allemand a renoué avec la croissance en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4, contre 48,5 en mai, le niveau des 50 séparant contraction et expansion. Il était attendu à 50,4. Le PMI des services est passé de 47,1 à 49,7 entre mai et juin et il était anticipé à 49,4.

Commentant ces chiffres, Cyrus de la Rubia, économiste en chef chez Hamburg Commercial Bank a déclaré : " Nous prévoyons une accélération de la croissance économique en Allemagne au cours du second semestre, qui profitera non seulement au secteur de la construction et à l'industrie, mais aussi au secteur des services.

Avant d'ajouter : " Ces prévisions s'appuient sur le plan de relance économique massif que le gouvernement allemand est en train de mettre en place. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais à un solide coup de pouce pour la croissance, qui pourrait se situer autour de 1,6 % l'année prochaine. "