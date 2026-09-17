Allemagne-Le secteur des machines-outils vu sur un nouveau repli en 2026 - VDMA

Le secteur allemand des machines et équipements afficher une contraction pour la quatrième année consécutive en 2026, avec une baisse prévue de la production de 2% en termes réels, a indiqué jeudi l'association professionnelle VDMA ("Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbaus").

La VDMA tablait précédemment sur une stagnation de la production.

Cette révision à la baisse reflète la faiblesse de la production cette année, celle-ci ayant reculé de 4,1% au cours des sept premiers mois par rapport à l'année précédente, malgré des signes d'amélioration de la demande.

Toutefois, l'association professionnelle estime que 2027 devrait marquer un tournant, avec une prévision de croissance de la production en termes réels de 3%.

"L’amélioration de la situation des commandes et des perspectives légèrement plus optimistes laissent présager une reprise de la production en 2027", précise Johannes Gernandt, économiste en chef de la VDMA.

Les commandes corrigées des variations de prix ont augmenté de 5% au cours des sept premiers mois de 2026, portées par une hausse de 14% en provenance des pays hors zone euro. Les perspectives des entreprises se sont également améliorées.

Toutefois, la demande intérieure reste faible et la récente reprise ne s’est pas encore étendue à l’ensemble du secteur des machines, ce qui limite les perspectives de production à court terme, a indiqué la VDMA.

(Tom Kaeckenhoff, Rédigé par Friederike Heine; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)