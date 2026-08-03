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Allemagne : le PMI manufacturier stable à 52,2 en juillet
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 10:05
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En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 52,2 en juillet en ligne avec les attentes après 52,2 en juin, a indiqué S&P Global.

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