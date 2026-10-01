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Allemagne : le PMI manufacturier légèrement supérieur aux attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 10:09

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En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 53,9 en septembre, contre 53,8 de consensus après 54,3 en août, a indiqué S&P Global.

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