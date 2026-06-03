Allemagne : le PMI des services supérieur aux attentes en mai

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti à 48,1 contre un consensus de 47,8 après 46,9 en mai. Le PMI Composite s'établit à 48,8 contre 48,6 attendu après 48,4 le mois précédent.
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