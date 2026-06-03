 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : le PMI des services supérieur aux attentes en mai
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 10:02

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti à 48,1 contre un consensus de 47,8 après 46,9 en mai. Le PMI Composite s'établit à 48,8 contre 48,6 attendu après 48,4 le mois précédent.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
66,3 +5,07%
SOITEC
160,95 +5,16%
Pétrole Brent
98,4 +2,56%
CAC 40
8 181,96 -0,33%
2CRSI
55,6 -4,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank