Allemagne : le PMI des services inférieur aux attentes en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:13

En Allemagne, l'indice PMI des services est ressorti en janvier à 52,4 contre 53,3 attendu après 52,7 en décembre.

