Allemagne : le PMI Composite quasiment en ligne avec les attentes en décembre
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 10:03

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global , qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre. Il était attendu à 51,5. Le PMI des services est passé de 53,1 à 52,7, contre un consensus de 52,6.

