Allemagne : le PMI Composite meilleur qu'espéré en août

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,8 en août contre 51,3 en juillet. Il était attendu à 51. Le PMI dans les services est passé de 49,8 à 49,7. Il était anticipé à 48,5.
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