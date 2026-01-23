Allemagne : le PMI Composite meilleur qu'attendu en janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 09:37
Le PMI dans les services est passé de 52,7 à 53,3. Il était anticipé à 52,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 47 à 48,7. Il était attendu à 47,8.
