Allemagne: le PIB s'est contracté de 0,2% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'économie allemande s'est contractée pour la seconde année consécutive en 2024 en raison du niveau toujours élevé des coûts de l'énergie et des taux d'intérêt, montre une première estimation publiée ce mercredi.



D'après les calculs de Destatis, le PIB de la principale économie d'Europe a reculé l'an dernier de 0,2% en données brutes comme en données corrigées des variations saisonnières, après avoir déjà subi un repli de 0,3% en 2023.



En 2022, c'est-à-dire le dernier exercice de croissance de l'activité Outre-Rhin, le PIB s'était accru de 1,4%.



Sur le quatrième trimestre 2024, l'économie allemande s'est contractée de 0,1% par rapport au troisième trimestre, selon les données jusqu'ici disponibles, poursuit Destatis dans sa note d'information.



D'après les économistes, aucune éclaircie n'est en vue dans l'immédiat.



'Les baisses de taux de la BCE vont sans doute se révéler insuffisantes pour doper l'activité cette année car la compétitivité allemande a été fortement mise à mal et il n'est pas sûr que l'activité redémarre après les élections du 23 février', préviennent les analystes de Commerzbank.



L'établissement bancaire dit ainsi pronostiquer une croissance 'minime' de 0,2% du PIB cette année.



Même pessimisme chez les équipes de Capital Economics, qui estiment que le redémarrage de la consommation et de la construction dû à l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE sera plus que compensée par des prix de l'énergie toujours élevés et une demande toujours atone pour les secteurs-clé de l'économie allemande que sont l'automobile et les équipements industriels.



Le cabinet de recherche économique table sur une croissance de seulement 0,3% en 2025.



Destatis a prévu de dévoiler les premiers chiffres du PIB de quatrième trimestre le 30 janvier prochain, avec de publier les comptes nationaux détaillés le 25 février.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.