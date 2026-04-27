Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se dégrader en mai

Shopping de Noël à Berlin
Le moral des consommateurs allemands devrait se détériorer à l'approche du mois de mai, les ménages voyant leurs perspectives de revenus s'assombrir face à la hausse de l'inflation, alimentée par la guerre en Iran et ses répercussions sur les prix de l'énergie, montre une enquête publiée lundi.
L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) a reculé à -33,3 points en mai, contre contre -28,1 points en avril (révisé de 28,0).
Il s'agit du niveau le plus bas depuis février 2023, selon Rolf Buerkl, responsable du climat de consommation au NIM.
"Les prévisions de revenus s'effondrent en raison de la hausse de l'inflation", précise Rolf Buerkl, l'indicateur correspondant ayant chuté de 18,1 points pour s'établir à -24,4 points.
L'inflation allemande a progressé en mars sur un an à +2,8% avec la flambée des prix de l'énergie et les économistes prévoient de nouvelles hausses à mesure que la guerre en Iran s'éternise.
"Dans ce contexte, les gens considèrent également que le moment actuel est moins propice aux achats importants", ajoute Rolf Buerkl, l'indicateur mesurant la propension des ménages à acheter ayant atteint son plus bas niveau depuis deux ans.
Les consommateurs se sont également montrés plus pessimistes quant aux perspectives de la plus grande économie européenne, les attentes économiques chutant de 6,8 points pour atteindre -13,7.
Ce niveau est à peu près identique à celui observé en avril 2022, au début de la guerre en Ukraine, selon l'enquête.
(Rédigé par Miranda Murray, Mara Vîlcu pour la version francaise, édité par Augustin Turpin)
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