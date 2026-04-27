Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se dégrader en mai

Shopping de Noël à Berlin

Le moral des ‌consommateurs allemands devrait se détériorer à l'approche du mois de ​mai, les ménages voyant leurs perspectives de revenus s'assombrir face à la hausse de l'inflation, alimentée par la guerre en Iran ​et ses répercussions sur les prix de l'énergie, montre une enquête publiée lundi.

L'indice du ​moral des consommateurs, publié par ⁠l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) a ‌reculé à -33,3 points en mai, contre contre -28,1 points en avril (révisé de 28,0).

Il s'agit du niveau le plus ​bas depuis février ‌2023, selon Rolf Buerkl, responsable du climat de ⁠consommation au NIM.

"Les prévisions de revenus s'effondrent en raison de la hausse de l'inflation", précise Rolf Buerkl, l'indicateur correspondant ayant chuté ⁠de 18,1 ‌points pour s'établir à -24,4 points.

L'inflation allemande a progressé en ⁠mars sur un an à +2,8% avec la flambée des prix ‌de l'énergie et les économistes prévoient de nouvelles ⁠hausses à mesure que la guerre en Iran ⁠s'éternise.

"Dans ce contexte, ‌les gens considèrent également que le moment actuel est moins propice ​aux achats importants", ajoute Rolf ‌Buerkl, l'indicateur mesurant la propension des ménages à acheter ayant atteint son plus ​bas niveau depuis deux ans.

Les consommateurs se sont également montrés plus pessimistes quant aux perspectives de la plus grande ⁠économie européenne, les attentes économiques chutant de 6,8 points pour atteindre -13,7.

Ce niveau est à peu près identique à celui observé en avril 2022, au début de la guerre en Ukraine, selon l'enquête.

(Rédigé par Miranda Murray, Mara Vîlcu pour la version francaise, édité ​par Augustin Turpin)