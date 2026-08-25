Allemagne-Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en août-Ifo

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information fournie par Boursorama avec Media Services•25.08.2026•10:42•
"La plupart des riches n'ont pas mérité d'être milliardaires, ils ont eu juste le mérite d'être bien nés avec une cuillère d'argent", a estimé la patronne des députés insoumis. Impôts sur la fortune, taxe Zucman, réforme fiscale... La présidente du groupe insoumis ...
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information fournie par Boursorama•25.08.2026•10:29•
Le vieillissement démographique est souvent présenté comme l'un des grands défis économiques du siècle. Mais ses conséquences ne se limitent pas aux retraites ou aux finances publiques : elles pourraient aussi transformer durablement les comportements d'épargne, ...
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La Bourse de Paris avance prudemment mardi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain de la tech Nvidia mercredi, et de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole jeudi et vendredi. A 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,17%, en hausse de ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•25.08.2026•10:11•
La croissance de l'Allemagne au deuxième trimestre a été légèrement revue à la hausse mardi notamment grâce à l'essor des exportations, une dynamique défiant la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient. D'avril à juin, le Produit Intérieur Brut ...
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