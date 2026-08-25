Allemagne-Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en août-Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en août, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mardi.

Son indice du climat des affaires s'est établi à 88,8, contre 86,7 en juillet (révisé de 86,6).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 87,2.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)