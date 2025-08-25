 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: Le climat des affaires atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an en août, selon l'Ifo
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 11:20

Un drapeau allemand flotte au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré de façon inattendue en août pour atteindre son plus haut niveau en 15 mois, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, les analystes avertissant cependant que les perspectives économiques restent faibles.

Son indice du climat des affaires a augmenté à 89,0 points en août, son plus haut niveau depuis mai dernier, contre 88,6 en juillet.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une stagnation de l'indice à 88,6.

Cette augmentation s'explique par l'amélioration des prévisions des entreprises. Toutefois, la situation actuelle a été jugée légèrement moins bonne, selon l'Ifo.

"L'amélioration n'est pas suffisante pour susciter de réels espoirs de croissance", a affirmé Alexander Krueger, économiste en chef chez Hauck Aufhäuser Lampe. "Beaucoup repose sur des attentes pour l'avenir, dont la réalisation est incertaine".

"La reprise de l'économie allemande reste faible", estime Clemens Fuest, président de l'Ifo.

L'économie allemande s'est contractée de 0,3% au deuxième trimestre, assombrissant encore les perspectives d'une reprise durable de la plus grande économie européenne cette année.

Klaus Wohlrabe, directeur des études à l'Ifo, table sur une croissance modeste au troisième trimestre, avec une progression du produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1%.

Il a ajouté que les perspectives d'exportation s'étaient détériorées depuis que l'Union européenne (UE) et les États-Unis ont conclu un accord commercial cadre fin juillet, prévoyant des droits de douane de 15%.

La hausse des droits de douane américains freine la croissance, tandis que les baisses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) et les milliards de dépenses d'infrastructure promis par le gouvernement allemand devraient favoriser une reprise modérée, a déclaré Thomas Gitzel, économiste en chef de la VP Bank.

"La lente remontée de l'indice Ifo du climat des affaires peut donc être transposée telle quelle à l'économie allemande", a déclaré Thomas Gitzel.

(Miranda Murray, Reinhard Becker et Rene Wagner, rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)

