Allemagne-Le chômage augmente plus que prévu en septembre

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté plus que prévu en septembre, montrent les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 14.000 en termes corrigés des variations saisonnières pour atteindre 2,98 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 8.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à +6,3% en septembre et en ligne avec les prévisions des analystes interrogés par Reuters (+6,3%).

