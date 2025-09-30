 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Le chômage augmente plus que prévu en septembre
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 10:04

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté plus que prévu en septembre, montrent les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 14.000 en termes corrigés des variations saisonnières pour atteindre 2,98 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 8.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à +6,3% en septembre et en ligne avec les prévisions des analystes interrogés par Reuters (+6,3%).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

