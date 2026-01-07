Allemagne : le chômage augmente en décembre
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 10:30
"Le marché du travail continuant de manquer de vents favorables économiques, l'évolution faible s'est poursuivie à la fin de l'année", commente Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, qui publie ces chiffres.
Sur un an, le nombre de chômeurs en Allemagne s'est accru de 101 000. Le taux de chômage s'est établi à 6,2% le mois dernier, en augmentation de 0,1 point par rapport à novembre 2025 et de 0,2 point par rapport au même mois de 2024.
