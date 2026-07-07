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Allemagne : la production industrielle en forte hausse
information fournie par AOF 07/07/2026 à 08:05

(Zonebourse.com) - En Allemagne, au mois de mai, la production industrielle a fait nettement mieux que prévu. Elle a progressé de 0,9%, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%, après 0,2% en avril, donnée révisée à la baisse de 0,4%

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