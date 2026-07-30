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Allemagne-La croissance économique ralentit moins que prévu au T2
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:06
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La croissance de l'économie allemande a ralenti moins que prévu au deuxième trimestre, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie de la zone euro a progressé de 0,2% pour la période allant d'avril à fin juin par rapport aux trois mois précédents (+0,3%), alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 0,1%.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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